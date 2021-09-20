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Eskişehirli öğrenciler TEKNOFEST’de şampiyon oldu

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü Takımı ’Crew of Sky’, TEKNOFEST Liselerarası Sabit Kanat İHA yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu.

ESKİŞEHİR 20.09.2021, 15:53
Eskişehirli öğrenciler TEKNOFEST’de şampiyon oldu

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü Takımı ’Crew of Sky’, TEKNOFEST Liselerarası Sabit Kanat İHA yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Yarışmaya katılan Crew of Sky takımı tüm görev uçuşlarını en iyi sürede otonom olarak gerçekleştirmeyi başardı. Danışman öğretmenleri Hamit Yılmaz öncülüğünde; Furkan Batı, Ahmet Metehan Gök, Semih Kabak, Mert Ali Yoldaş, Elif Aydoğmuş ve Muhammed Zahid Dursun’dan oluşan ekip, rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1.’ni elde etti. Yarışma ilanından itibaren 750 takımla başlayan süreç, geçtiğimiz hafta Bursa Yunuseli Havalimanı’nda 6 gün boyunca yapılan final yarışlarıyla sonuçlandırıldı.

Şampiyon takım ödüllerini, 26 Eylül Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST Festivali’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alacak.

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