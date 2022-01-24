Eskişehirli muhtardan öğrencilere ücretsiz fotokopi hizmeti

Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, öğrencilerin ihtiyacını karşılamak için ücretsiz fotokopi hizmeti başlattı.

Öğrencilerin faydalanabilmesi için muhtarlığa fotokopi makinesi koyan Hüseyin Alparslan, bu hizmetin örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti. İhtiyacı olan öğrencileri muhtarlığa davet eden Alparslan, “Eskişehir’de öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla, muhtarlığımıza fotokopi makinesi koyduk. Kendileri gelip burada ücretsiz şekilde işlerini halledebilirler. Bir katkımız olsun istedik. Aynı şekilde diğer muhtarlıklara da örnek olmasını isterim. Üniversite yakınındaki muhtarlıklar da imkanlar dahilinde bunlar yapılabilir. Ben de sizlerin vasıtasıyla öğrencilerimize ulaşarak, onları muhtarlığımıza davet ediyorum” dedi.

“Çocuklara üzüldüm”

Öğrencilerden gelen talepten sonra bu hizmeti düşündüğünü söyleyen Hüseyin Alparslan, makineyi getirdikten hemen sonra öğrencilerin muhtarlığa geldiğini belirtti. Alparslan, “Bundan yaklaşık bir ay önce birkaç öğrencimiz ‘sizde fotokopi makinesi var mı?’ diye sormuştu. Ben olmadığını söyledim ve çocuklara üzüldüm. ‘Ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Daha sonra yakınlardaki bir firmaya telefon açtım. Durumu anlattım, derdimi söyledim. Onlar da durumu kabul etti. ‘Bizim de katkımız olsun’ dediler. Bugün sabah getirdiler, kurulumunu yaptılar. Bu sabah makine geldikten sonra birkaç öğrencimiz geldi, işlerini hallettiler. Fotokopi makinemiz çalışır halde, ihtiyacı olan tüm öğrencileri bekliyoruz” dedi.