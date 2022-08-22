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Eskişehirli millî bisikletçi UCI Dünya Kupası’nı 8’inci sırada tamamladı

Sakarya’da düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası’nda yarışan Eskişehirli millî bisikletçi Eda Konuk turnuvayı 8’inci sırada tamamladı.

ESKİŞEHİR 22.08.2022, 10:01
Eskişehirli millî bisikletçi UCI Dünya Kupası’nı 8’inci sırada tamamladı

Sakarya’da düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası’nda yarışan Eskişehirli millî bisikletçi Eda Konuk turnuvayı 8’inci sırada tamamladı.

Final ayağı Sakarya’da düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası’nda millî bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk dereceye girmek için pedal çevirdi. Müsabakalara kendi imkânlarıyla hazırlanan kardeşler, turnuvanın Belçika ayağını başarıyla tamamladıktan sonra finallere kalmıştı. 21 Ağustos’ta Sakarya’da düzenlenen finallerin ardından, Elit Erkekler kategorisinde yarışan Gökay Konuk turnuvayı 24’üncü sırada tamamladı. Elit Kadınlar kategorisinde yarışan kardeşi Eda Konuk ise turnuvayı 8’inci sırada tamamladı. Sonuçlarla ilgili açıklamada bulunan millî bisikletçi kardeşler, “Manevi destek veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sırada Endonezya, Hindistan, Fransa ve Almanya dünya kupaları var. Buralarda ülkemizi temsil edeceğiz. Şampiyonluk için çabalıyoruz” dedi.

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