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Eskişehirli millî atletten Avrupa’da altın madalya

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) 400 metre mücadelesinde Eskişehirli millî atlet Edanur Tulum altın madalyanın sahibi oldu.

ESKİŞEHİR 29.07.2022, 09:54
Eskişehirli millî atletten Avrupa’da altın madalya

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) 400 metre mücadelesinde Eskişehirli millî atlet Edanur Tulum altın madalyanın sahibi oldu.

Slovakya’nın Banska Bystrica kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) Eskişehirli millî atlet Edanur Tulum Türkiye’ye ilk madalyasını kazandırdı. Millî atlet, final mücadelesini 54.41’lik süre ile en yakın rakibinin 0.8 saniye önünde bitirerek altın madalyanın sahibi oldu. Edanur Tulum, ayın başında Kudüs’te düzenlenen U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede bronz madalya elde etmişti.

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