Eskişehirli madenciler Ankara’da çözüm önerilerini sundu

Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Yönetim Kurulu, madencilik sektörünün beklenti ve çözüm önerilerini açıklamak, Eskişehir madencilik sektörüne yönelik bilgi vermek için Ankara’da bir dizi temasta bulundu.

Küme Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Rallas, Berna Kızılbük, Muzaffer Kızıldağ, Metin Atıcı ve Fatih Altınay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı ile bir araya geldi.

Ankara’da gerçekleştirilen toplantılarda ayrıca sektörde yaşanan uzun izin süreçlerine yönelik iyileştirme talepleri de değerlendirildi.