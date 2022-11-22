Eskişehirli karateciler Uşak’tan 8 madalyayla döndü

Eskişehirli minik karateciler Uşak’ta düzenlenen iller arası karate turnuvasından 8 madalyayla döndü.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Uşak ’ta düzenlenen iller karası karate turnuvasına katıldı. Eskişehirli minik karateciler, turnuvada kata ve kumite tekniklerinde 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Sporculardan Talha Ediz İnarlıoğlu ve Yasemin Yağmur Atay altın, Ecrin Yılmaz gümüş ve bronz, Pirihan Naz Sakinak gümüş; Berat Yılmaz, Mina Arvas ve Osman Karavil ise bronz madalyanın sahibi oldu.