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Eskişehirli hayırseverden yangın bölgesindeki öğrencilere yardım eli

Eskişehirli bir hayırsever yangınlarda mağdur olan öğrencilere destek olmak için Muğla ve Antalya’ya 161 koli okul kıyafeti gönderdi.

ESKİŞEHİR 02.09.2021, 09:46
Eskişehirli hayırseverden yangın bölgesindeki öğrencilere yardım eli

Eskişehirli bir hayırsever yangınlarda mağdur olan öğrencilere destek olmak için Muğla ve Antalya’ya 161 koli okul kıyafeti gönderdi.

Muğla ve Antalya’da meydana gelen yangınların söndürülmesinin ardından bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Ülke genelinde birçok hayırsever mağdur olan vatandaşlara yardım gönderiyor. Her geçen gün yaraların sarıldığı bölgeye bir yardım eli de Eskişehir’den geldi. Eskişehir’de ismini vermek istemeyen bir hayırsever tarafından bağışlanan 161 koli okul kıyafeti, Muğla ve Antalya’daki yangınlarda mağdur olan öğrencilere dağıtılmak üzere yola çıktı. Okul kıyafeti imalatı yapan hayırsever, art arda gelen yangın felaketlerine sessiz kalmayacağını belirterek yardım gönderdiğini söyledi.

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