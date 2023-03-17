Eskişehirli hafızlara diplomaları törenle verildi

Eskişehir Tepebaşı Müftülüğü Hacı Hilmi Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursunda yatılı orta sınıfı öğrencilerinden, başarılı olan hafızlara törenle belgeleri verildi.

Kurs öğrencileri, Ege Hüseyin Kurt (13) Fatih Mehmet Aktaş (14), Yunus Bulut (13) ve Abdülkadir Taş (14) hafızlık merasimi ve 10 öğrenci için de (BİD-İ HIFZ) hafızlığa başlama merasimini düzenlendi.

Tören, Hacı Hilmi Efendi Hafızlık Yatılı Kur’an kursu yöneticisi Muhammed Sıddık Ay’ın açılış konuşması ile başladı, ardından Eskişehir İl Müftü vekili Dilaver Şahin bir konuşma yaptı. Şahin, konuşmasında; hafızlığın öneminden bahsederek, “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. Ehlü’l-Kur’an ehlü’llah, Kur’an’ın ehli Allah’ın ehlidir. Kur’an’a yakın olanlar Allah’a yakın olanlardır. Kur’an’la gönül bağını iyi kuranlar Rabbi ile bağını iyi kuranlardır” Hadis-i Şerifini hatırlattı.

Merasime katılan kurs öğrencileri Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım’ın kısa bir konuşmanın ardından dua ettirdi, sonrasında Şeyh-ül Kurra Yaşar Tekeli Eskişehir İl Müftü Vekili Dilaver Şahin, İl Müftü Yrd. Aytekin Ayçin ve Tepebaşı Müftüsü Gafur Yıldırım, hafızlığa hak kazanan öğrencilere diploma ve hediyeleri taktim edildi.