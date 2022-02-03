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Eskişehirli genç atlet Milli Takıma seçildi
Eskişehirli sporcu Ayça Fidanoğlu, U20 Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında birinci olarak Türkiye Milli Takımına seçildi.
ESKİŞEHİR 03.02.2022, 10:57 03.02.2022, 11:09
Eskişehirli sporcu Ayça Fidanoğlu, U20 Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında birinci olarak Türkiye Milli Takımına seçildi.
2 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleşen Türkiye U20 Gençler Salon Atletizm Şampiyonasında, 2006 doğumlu Ayça Fidanoğlu, 1500 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonlukla beraber Türkiye Atletizm Milli Takımına seçilen Fidanoğlu, 12 Şubat’ta Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapılacak Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.