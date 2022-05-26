Eskişehirli firmalar ‘Yeşil Yakalı Akademisi’ne katıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve METSİMS iş birliği ile ESO üyelerine yönelik Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan ve 2 gün süren eğitim programında katılımcılara, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat sürecinin ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda üretici ve özellikle ihracatçı firmalara getireceği önemli değişiklikler aktarıldı. Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programının açılışında konuşan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli, “Birim olarak sürdürülebilirlik adına birçok toplantı ve faaliyet yürütüyoruz. Yeşil Yakalı Akademisi de odamızın marka olarak oluşturduğu ve çok önem verdiğimiz bir hizmet. Buraya gelmiş olmanız bu işin farkındalığında olduğunuzu gösteriyor, bundan dolayı sizleri tebrik etmek isterim. İki gün boyunca sürecek eğitimlerimizde önceliğimiz Eskişehir sanayinin yeşil mutabakat sürecinden olumsuz etkilenmesini en aza düşürmek ve şirketlerinizi yeşil düşünmeye yöneltmektir. Bu artık bir mecburiyet haline geldi. Birim olarak tüm sektörlere yönelik farkındalık eğitimlerimizi tamamladıktan sonra hedeflediğimiz nokta tüm üyelerimize karbon danışmanlığını sunmaktır. Firmaların kurumsal karbon ayakizini hesaplamaya başladık. Bu çerçevede geçen haftalarda bir firmamızın raporunu teslim ettik” dedi.

“2025 yılına kadar hedefimiz tüm ihracatçı firmalarımızın kurumsal karbon ayakizinin hesaplanmış olmasıdır”

ESO önderliğinde Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’nin hedeflerini de açıklayan Benli, “2025 yılına kadar hedefimiz tüm ihracatçı firmalarımızın kurumsal karbon ayakizinin hesaplanmış olmasıdır. 2025-2030 yılları arasında ise Yeşil Mutabakat süreci içerisinde firmaların uyması gereken karbon emisyonunu yüzde 55 seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Üyelerimizin ürününü yurtdışına göndermeden önce bu önlemleri alarak sınırdan sorunsuz geçmesini sağlamak yani ihracat yapan firmaların tüm ürünlerinin yeşil dolaşım sertifikalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.