Eskişehirli eskrim sporcusu uluslararası müsabakada gümüş madalya kazandı

Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası’nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar/Erkekler Kılıç ve Flöre Satellite Turnuvası’nın ilk gün müsabakaları Antalya’da gerçekleştirildi. 23 ülkeden 175 sporcunun katıldığı ve Türkiye’nin tüm kategorilerde 95 sporcuyla temsil edildiği turnuvada; Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Turnuvada; kadınlarda Azerbaycanlı sporcu Valeriya Bolshakova, erkeklerde ise Türk sporcu Enver Yıldırım altın madalya kazandı.