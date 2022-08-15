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Eskişehirli dalgıçlardan mükemmel deniz altı manzaraları

Eskişehir’de dalış eğitimi veren Ercan Dülger ve öğrencileri, Ayvalık’ta yaptıkları dalışta deniz canlılarını fotoğraflayarak seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardılar.

ESKİŞEHİR 15.08.2022, 15:00
Eskişehirli dalgıçlardan mükemmel deniz altı manzaraları

Eskişehir’de dalış eğitimi veren Ercan Dülger ve öğrencileri, Ayvalık’ta yaptıkları dalışta deniz canlılarını fotoğraflayarak seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardılar.

Eskişehir’de teorik olarak dalış eğitimi veren Ercan Dülger, Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde öğrencileriyle birlikte dalış yaptı. Yapılan dalışta fotoğraf çekimi yapmayı da ihmal etmeyen ekip, deyim yerindeyse kartpostallık görüntüler kaydetti. Bazı balık türlerini, denizyıldızlarını ve mercanları fotoğraflayan ekip, görüntüleri elde etmek için 18 metreye kadar daldı.

Dalış hakkında konuşan eğitmen Ercan Dülger, “Eskişehir’den eğitim alarak Ayvalık’a gelen 14-18 yaş aralığında ki gençlerimizi mavi sessizlikle buluşturduk. Dalıcılarımızın seviyelerine göre dalışlarımızı gerçekleştirdik. İleri seviye dalıcılarımızla birlikte kırmızı mercanlara dalış yaptık. Bir yıldız dalga seviyesindeki arkadaşlarımızla birlikte ada kıyısında 18 metre derinliğe kadar gelişim dalışlarını gerçekleştirdik” dedi.

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