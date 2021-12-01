Eskişehirli çiftçilere devlet hibe destekleri anlatılıyor

Eskişehirli çiftçilere, yatırım konularında devlet hibe destekleri anlatılarak, başvuru yapmaları yönünde teşvik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) 2021-2022 Başvuru Dönemi bilgilendirme toplantılarına Seyitgazi ve Alpu’da da devam edildi. Seyitgazi ilçesindeki toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özdemir, Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden eşlik ederken Alpu ilçesindeki toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Sönmez Baş, Ziraat Odası Başkanı Levent Özdemir ile her iki ilçenin mahalle muhtarları, çiftçileri ve yatırım yapmak isteyen üreticileri katıldı.

Proje konuları, başvuru şartları, değerlendirme süreci, uygulama rehberi ve özellikle makine ekipman başvuruları konusunda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam tarafından bilgi verildi. Ayrıca Şube Müdürlüğü teknik personelince makine ekipman başvurularında makinelerde özel şartlar, istenilen belgeler, puanlama tablosu ve başvuru sistemi ile ilgili detaylar anlatıldı.

Hibeye esas proje tutarının alt limiti 250 bin lira

Toplantıda, ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarlarının; yeni tesis başvurularında 3 milyon 500 bin TL, tamamlama başvurularında 2 milyon 500 bin TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon başvurularında 2 milyon TL’ye yükseltildiği belirtildi. Hibeye esas proje tutarının alt limitinin en az 250 bin TL olduğu, hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verileceği aktarılırken, başvuruların 21 Ocak 2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacağı ifade edildi.

Başvurunun son tarihi 17 Aralık

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarları uygulanacak proje başvurularının “A İş Planı” ve “B İş Planı” olarak iki kısma ayrıldığı kaydedildi. Buna göre A İş Planı’nda mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarının hibeye esas proje tutarı 300 bin TL’ye kadar olacak şekilde karşılanmasının planlandığı, B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda ise, hibeye esas proje üst limitinin 600 bin TL’ye yükseltildiği aktarıldı. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20 bin TL olduğu, hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verileceği ifade edilirken, başvuruların 17 Aralık’a kadar veri giriş sisteminden yapılacağı duyuruldu.

Toplantılar, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.