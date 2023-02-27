Eskişehirli çiftçilere 365 milyon 849 bin 600 liralık tarımsal destek ödemesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçiler için destek ödemesi yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda çiftçilere, 365 milyon 849 bin 600 liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı. Mazot ve gübre desteği için 23 bin 486 vatandaşa 358 milyon 211 bin 771 lira olmak üzere yem bitkileri desteği çerçevesinde de 2 bin 446 bireye 7 milyon 637 bin 829 lira ödeme gerçekleştirildi.