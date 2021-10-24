Eskişehirli bisikletçiler Uluslararası Sakarya Ayçiçeği Dağ Bisikleti Yarışı’nda ter döktü

Uluslararası Sakarya Ayçiçeği Dağ Bisikleti Yarışı’na katılan Eskişehir Bisiklet Topluluğu’ndan (ESBIKE) 4 sporcu, 35 kilometre pedal çevirerek rakiplerine karşı mücadele etti.

Yarışmada Eskişehirli bisiklet sporcuları Gökay Konuk, Furkan Uçar, Fatih Güngör ve Eda Konuk, 5 kilometrelik parkurda 7 tur pedal çevirdi. Yabancı rakipleri arasında sıralamaya girerek olimpiyat yarışmaları için puan kazanmaya çalışan Eskişehirli sporcular, yarışmadan bir gün önce parkur antrenmanlarına başladı. Açık havada kamp yaparak geceyi geçiren ekip, sabahın erken saatlerinde yarış alanında hazır bulundu.

Çekişmeli geçen yarışta Elite Kadınlar kategorisinde Eskişehirli sporcu Eda Konuk genel klasmanda 11’inci olurken, Türk sporcular arasında ise 2’nci sırada yer aldı. Elite Erkekler kategorisinde mücadele eden ESBIKE sporcuları Gökay Konuk 26’ncı ve Furkan Uçar 27’nci sırada yarışı tamamlarken, Fatih Güngör ise bisikletinin ön tekerinin kayalıklarda patlaması nedeniyle yarış dışı kaldı.

Öte yandan, gelecek yıl aynı parkurda Türkiye şampiyonası olacağını belirten takım kaptanı Gökay Konuk, “Bu yarıl bizim için bir antrenman niteliğindeydi. Türkiye şampiyonu olmak için çaba göstereceğiz. Bizi en çok zorlayan şey çadırda kalmak oldu. Rakiplerimiz otelde konaklarken biz dışarıda konakladık” dedi.