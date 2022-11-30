Eskişehirli arıcılara 79 ton şeker dağıtıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla arıcılara son olarak 79 ton şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada, 2022 yılı içerisinde Arıcılık Kayıt Sistemine 26 bin kovanlı toplam 371 işletmeye ilkbahar ve sonbahar beslenmesinde kullanılması amacıyla toplamda 154 ton kristal toz şeker dağıtımı yapıldığı belirtildi. Toz şekerlerin, soğuk kış şartlarında arıların enerji ihtiyacının karşılanması ve bahar dönemine hazır girmeleri için kullanıldığını anlatılan açıklamada, "Şekerler, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünden ilimiz arı yetiştiricilerine teslim edilmek üzere uygun fiyata temin edildi. Eskişehir arı yetiştiricilerine teslim edilen toplam toz şeker miktarı 154 tona ulaştı. Böylelikle Arı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm arıcılara piyasa fiyatının yaklaşık olarak yüzde 40-50 oranında indirimli olarak teslim edilmiştir. Yeni üretim sezonunda tüm arı yetiştiricilerimize ve bal üreticilerimize, bol ve bereketli kazançlar dileriz" denildi.