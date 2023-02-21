Eskişehirli arıcılar deprem bölgesine bal gönderiyor

Eskişehirli balcılar, depremzede vatandaşlara yardım için bölgeye yaklaşık 350 kavanoz bal göndermek için hazırlık yapıyor.

Eskişehirli Arı Yetiştiricileri Birliği deprem bölgesindeki vatandaşlar için yaklaşık 350 kavanoz bal topladı. Kentteki bütün arıcıların katkı sağladığı yardım kampanyasında bal kavanozları özenle paketlenerek deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı. Araçlarda seyahat esnasında kavanozlar kırıldığı için bal göndermekte sıkıntı yaşayan arıcılar, birliğin organizasyonu sayesinde depremzedelere zarar görmeden bal yollayabilmenin sevincini yaşadı. Balın besin değerinin yüksek olduğunu belirten Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı, toplanan balları oradakilere güç kuvvet vermesi amacıyla göndereceklerini belirtti. Enkazlarda çalışan ve depremzede vatandaşlar için gönderilecek ballar yakın zamanda yola çıkacak.

“Temel ihtiyaç maddesi değil gibi görünüyor ama bal, enerji veren iyi bir gıda maddesi”

Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, kentteki tüm arıcıların yardım kampanyalarına destek olduğunu söyledi. Birliğin sadece organizasyon ve paketleme işini üstlendiğini belirten Yiğit, “Ülkemiz büyük bir felaketle karşılaştı, biz de birlik olarak karınca kararınca depremzedelere bal yardımı yapmak konusunda karar aldık. Sağ olsunlar herkes kendinden bal bağışında bulundu. Kavanozlar kırıldığı için bal göndermek bayağı bir sıkıntılı, aslında herkes göndermek istiyormuş, fakat gönderemiyormuş. Biz de bunlara önderlik ettik, birlik olarak bunu organize ettik. Sağ olsunlar, hiçbir arkadaşımız itiraz etmedi. Herkes elinden geldiği kadar yardım etmek için koşuşturdu, ellerindeki ballardan getirdi ve biz de birlik olarak bu balların paketlemesini yapıyoruz. Kırılmayacak şekilde düzgünce paketlemesini halledeceğiz ve daha sonra bunu AFAD yetkililerine teslim etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 300-350 kavanozun üzerinde balımız var. Hem oradaki çalışanlara hem de vatandaşlara güç kuvvet versin diye bal göndermek istedik. Bal besin değeri çok yüksek olan bir gıda maddesidir. Deprem bölgesindekilerin buna ihtiyacı olacağını ve bunları tüketirlerse daha iyi olacaklarını düşündük. Temel ihtiyaç maddesi değil gibi görünüyor ama bal, enerji veren iyi bir gıda maddesi. Sadece orada yaşayan halkımız için değil, aynı zamanda çalışan personeller için de kullanılabileceğini düşündük” dedi

“Kendimiz o bölgeye gidemedik, ama gönlümüz, yüreğimiz hep orada”

Eskişehirli arıcıların sadece bal desteği yapmadığını ve AFAD’a bireysel olarak bağışlarda da bulunduğunu söyleyen Yiğit, kentteki arıcıları bağış yapmaya teşvik ettiklerini ifade etti. Depremle ilgili düşüncelerini de paylaşan Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit şunları söyledi:

“Üyelerimizden sadece bal istemedik, aynı zamanda kendilerini maddi yardıma da teşvik ettik. Para yardımı yapmak isteyenleri AFAD hesaplarına yönlendirdik, kendimiz para toplamadık ama teşvik ettik. Biz balları paketlemesi güç olduğu için topladık ve paketledik. İnşallah ballarımız hayırlısıyla yerlerini bulur. Bu yardımları yapmamızı sağlayan üyelerimize ve arıcılarımıza teşekkür ederiz. Üye olmamasına rağmen arıcı olan arkadaşlarımız böyle bir yardım yaptığımızı duydular ve öncü olmak istediklerini söylediler, onların da yardımlarını aldık. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma içerisinde bu zor günleri atlatacağız inşallah. Ülkemiz deprem bölgesi, biz bunları yaşıyoruz ve yaşayacağız. Biz bunlara alışacağız diyemeyeceğim ama depremle yaşamayı öğreneceğiz. Yapılarımızı yenileyeceğiz ve daha dayanıklı evler yapacağız. Sonuçta Allah’tan gelen bir şey, tabii olmasa daha iyi olur ama yapacak bir şey yok. Böyle durumlarda önemli olan bir ve beraber olup felaketi yaşayanlara yardımcı olmaktır. Hep beraber onların acısını paylaşmalıyız. Deprem bölgesinde güzel çalışmalar görüyoruz, ekranlardan seyrediyoruz. Kendimiz o bölgeye gidemedik ama gönlümüz, yüreğimiz hep orada.”