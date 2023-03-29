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Eskişehir’in yüksek kesimlerine kar yağdı
ESKİŞEHİR’DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENT MERKEZİNİN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI.
ESKİŞEHİR 29.03.2023, 11:17
Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.
Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece arasında düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Eskişehirliler yeni güne karla uyanırken, araçlar, parklardaki oyun alanları, yeni çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yer yer sis de etkisini hissettirdi. Aralıklarla devam eden yağışın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.