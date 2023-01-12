Eskişehir’in yüksek kesimlerine kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir ve çevresi için yaptığı hava tahmin raporunda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerinde, bölge genelinde bugünden yarın sabaha kadar olan süre zarfında havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacağı, aktarıldı. Öte yandan meteoroloji tarafından bölgede rakımı bin 200 metre ve üzeri olan yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, dağlık alanlara ise kar yağışı beklendiğini bildirildi.