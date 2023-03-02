Eskişehir’in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Odunpazarı ilçesinde yer alan ve kentin en yüksek mahallelerinden olan Çankaya Mahallesi’de yaşayan vatandaşlar güne yoğun sis ile uyandı. Gece hava sıcaklıklarının düşmesi ile sabahın erken saatlerinde adeta sokakları beyaz bir örtüyle kapatan sis, görüş mesafesini düşürdü. Düşen görüş mesafesinden dolayı sürücüler daha dikkatli araç kullandıkları görüldü. Sisin öğle saatlerine doğru dağılması bekleniyor.