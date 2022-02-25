Eskişehir’in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Meteorolojinin günler öncesinden kar yağışı tahmini dün itibariyle Eskişehir’de etkili olmaya başladı. Günden güne soğuyan hava önce karla karışık yağmura daha sonra ise tamamen kar yağışına dönüştü. Gece saatlerinde kentte hava sıcaklığı eksi seviyelere düşerken, yüksek kesim de bulunan mahallelerde kar yağışı merkeze göre daha etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının üzerindeki ve evlerinin önündeki karı temizlemeye çalıştığı görüldü. Yağıştan dolayı kayganlaşan yollarda araçlar daha temkinli ilerlerken özellikle kış lastiği olmayan bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.