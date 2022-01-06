Eskişehir’in yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi uzak değil

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Eskişehir ihracatında yaşanan artışı değerlendirerek, “Sevindirici olarak gözüken 2021 Aralık ayı ihracat artışını 2022 yılında devam ettirebilirsek en az yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi uzak olmayacaktır” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre merkezi Eskişehir’de bulunan firmaların 2021 yılı ihracatı yüzde 24 arttı. Verileri değerlendiren ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, 2021 Aralık ayının Eskişehir ihracatı için sevindirici olduğunu kaydetti. Seyhan, Omicron varyantına da değinerek Türkiye’nin olumsuz muhtemel durumları üretim ve sanayi ile fırsata çevirebileceğini ifade etti.

“Rakamlar tatmin edici değil”

Başkan Seyhan, TİM tarafından açıklanan rakamlarda Eskişehir’deki ihracat artışının tatmin edici olmadığını söyledi. Seyhan, “2020 yılına göre yüzde 24 oranında olan ihracat artışımızı, 2019 yılına göre değerlendirdiğimizde yüzde 5 bile değil. Zaten 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında yarı yarıya düşen ihracat oranımız bu farkları ortaya çıkartıyor. 2021 yılı Eskişehir ihracatı için sevinebileceğimiz aylardan biri Aralık. 2021 Aralık ayında ortaya çıkan ihracat artışını 2022 yılında devam ettirebilirsek en az yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi uzak olmayacaktır” dedi.

“Her ihracat ekonomimize fayda sağlayacaktır”

Son zamanlarda vaka sayılarının artmasında oldukça etkili bir rol oynayan Omicron varyantı hakkında konuşan Seyhan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle Çin’in Ningbo şehrinde bir kapanma uygulaması yapılacağı açıklandı. Bu nedenle bölgedeki iç nakliye hizmetleri durma aşamasına geldi. Mevcut durumun daha kötüye gitme ihtimali de oldukça yüksek. Bu durumu Türkiye, üretim ve sanayi sektörü ile fırsata çevirebilir. 2022 yılının ilk çeyreğinde yurtdışına yapacağımız her satış, her ihracat ekonomimize fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.