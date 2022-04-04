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Mart ayı ithalatı 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor.
Mart ayında ihracat geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı oldu.
Eskişehir’in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir’in de dâhil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.
ESKİŞEHİR 04.04.2022, 10:20
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir’in de dâhil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.
TÜİK’ten alınan bilgiye göre, Mart ayı istatistiklerinde TÜFE, yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in yer aldığı bölgede ise ülke geneline oranla daha az artış gösteren TÜFE verileri, yıllık yüzde 59,75, aylık yüzde 4,81 olarak belirlendi.