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Eskişehir’in parkları sonbahar renklerine büründü
Eskişehir kent merkezindeki parklar, sonbahar manzaralarıyla göz dolduruyor.
ESKİŞEHİR 02.11.2021, 13:34
Eskişehir kent merkezindeki parklar, sonbahar manzaralarıyla göz dolduruyor.
Kanlıkavak ve Dede Korkut Parkı; sarı, kırmızı ve yeşilin hakim olduğu sonbaharda güzel manzaralar sunuyor. Yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tercih eden Eskişehirliler, sonbaharın keyfini parklarda çıkarıyor.