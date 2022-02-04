Eskişehir’in nüfusu 898 bin 369 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2021 yılı ’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre Eskişehir’in nüfusu 898 bin 369’a yükseldi.

TÜİK verilerine göre Eskişehir’in nüfusu 2020 yılına göre 2021’de arttı. 2020 yılında 888 bin 828 olan kent nüfusu, 2021 yılında 9 bin 541 artarak 898 bin 369’a yükseldi. Açıklanan verilere göre, 2019-2020 yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,5 iken, 2020-2021 yıllık nüfus artış hızı ise 10,7 oldu.

Öte yandan, nüfusun 447 bin 761’i erkek, 450 bin 608’inin ise kadınlardan oluştuğu belirtildi.