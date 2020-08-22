Eskişehir’in kıdemli doktoru Bilen Özel emekli oldu
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN KIDEMLİ DOKTORLARINDAN KBB UZMANI OP. DR. BİLEN ÖZEL'E PLAKET TAKTİM EDİLİRKEN GÖRÜLÜYOR. (ORTADA OLAN: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN KIDEMLİ DOKTORLARINDAN KBB UZMANI OP. DR. BİLEN ÖZEL).
Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kıdemli doktorlarından KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel, meslek hayatında 41’nci yılında emekli oldu.
Hastane yönetimi tarafından düzenlenen veda yemeğinde konuşan Op. Dr. Bilen Özel, ’’Meslek hayatımda işimi severek ve gururla yaptım ve meslekte çok güzel yıllarım geçti. Tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum ve bu zorlu pandemi döneminde göstermiş oldukları azimli ve özverili emeklerinden dolayı önce Şehir Hastanesi ailesine, sonrasında tıp dünyasına teşekkür ederim. Sağlıkta şiddetin olmadığı güzel yarınlar diliyorum’’ dedi.
Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yaşar Bildirici düzenlenen törende, KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Eskişehir Sağlık Sen. Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel’e çalışmalarından dolayı plaketini takdim etti. Eskişehir Tabip Odası yönetim kurulu adına Uz. Dr. Nazan Aksaray, KBB servisindeki mesai arkadaşları, KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel’e çiçek takdim etti ve birlikte alkışlarla uğurladılar.
Eskişehir Şehir Hastanesi KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel, görevi esnasında Eskişehir halkına sayısız hizmetleri oldu.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25