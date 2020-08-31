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Eskişehir’in imdadına İnönü’deki Martlı suyu yetişti
ESKİŞEHİR’İN İMDADINA İNÖNÜ MARTLI SUYU YETİŞTİ
ESKİŞEHİR 31.08.2020, 15:26
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Eskişehir’de günlerdir süren Kalabak Suyu krizine nedeniyle Eskişehir İnönü ilçesinde bulunan Martlı suyuna talep arttı.
Eskişehir’de günlerdir süren Kalabak Suyu sıkıntısı nedeniyle çok sayıda Eskişehirli içme suyu ihtiyacını karşılamak için İnönü ilçesinin meşhur Martlı suyuna yöneldi. İlçedeki çeşmelerden diledikleri kadar ücretsiz Martlı suyu alan Eskişehirliler, hatlarda yaptığı çalışma ile temiz ve kaliteli suya ulaşımı hızlı ve kolay hale getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.
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