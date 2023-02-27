Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ocak ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir’de 2023 Ocak ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,7 artarak 106 milyon 485 bin dolar, ithalat yüzde 5,3 artarak 2023 Ocak ayında 84 milyon 371 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,3, ithalat yüzde 20,7 arttı.