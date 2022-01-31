Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre aralık ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir’de 2021 aralık ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 31,6 artarak 129 milyon 69 bin dolar, ithalat yüzde 13 artarak 2021 aralık ayında 97 milyon 886 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 24,9, ithalat yüzde 30 arttı.