Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı artarken ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir’de 2022 Ekim ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,6 artarak 111 milyon 498 bin dolar, ithalat yüzde 1,9 azalarak 2022 Ekim ayında 80 milyon 182 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,0, ithalat yüzde 31,4 arttı.