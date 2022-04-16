Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede ‘Toz Taşınımı’ ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge için toz taşınımı ve fırtına uyarısı yapıldı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, Pazar günü bölge genelinde Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği belirtildi. Pazartesi günü ise Eskişehir ve Kütahya il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması beklendiği de kaydedildi.

Vatandaşlar; toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.