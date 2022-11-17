Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede sağanak ve rüzgâr uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge için orta ve zaman zaman kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı. Ayrıca Mihalgazi ile Sarıcakaya ilçelerinin çevrelerinde de aralıklı sağanak görülebileceği belirtildi.

Yapılan yazılı uyarıya göre, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin çok bulutlu olacağı belirtildi. Eskişehir’in Mihalgazi ile Sarıcakaya ilçelerinin çevrelerinde aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin edildi. Rüzgârın ise güney (Kıble) ve güneybatı (Lodos) yönlerden genellikle orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği ifade edildi.

Sağanak yağış ve rüzgâr sonucunda oluşabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda da uyarılarda bulunuldu.