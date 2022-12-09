Eskişehir’in bulunduğu bölgede hava sıcaklığının azalması bekleniyor

Eskişehir’in batısında yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının 1-3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışın, kentin batı kesiminde etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde hava sıcaklığının 1-3 derece azalması öngörülürken, meteoroloji Eskişehir kent merkezinde en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olacağı tahmininde bulundu. Kentteki en yüksek sıcaklığın ise 16 dereceyle Sarıcakaya ilçesinde ölçülmesi bekleniyor.