Eskişehir’in bazı kesimlerinde yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in bazı bölgelerinde sağanak yağış görüleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin çok bulutlu olacağı ifade edildi. Öğle saatlerinden itibaren Eskişehir’in güneybatı kesimleri; Seyitgazi, Han ve Çifteler ilçeleri, akşam saatlerinde ise güney ve doğu kesimleri olan Çifteler, Han Mahmudiye, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi.