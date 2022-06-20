Eskişehir’in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir’in bazı kesimlerinde beklenilen gök gürültülü sağanak yağış konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edildi. Yapılan uyarıda, öğle saatlerinden sonra Eskişehir’in doğu ve Bursa’nın batı ilçeleri dışında kalan yerlerin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.