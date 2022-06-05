Eskişehir’in bazı bölgelerinde yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in bazı bölgelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin edildi. Eskişehir’in güney ve doğu kesimleri ile Kütahya’nın güney kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, şimşek, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.