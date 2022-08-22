Eskişehir’in batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Eskişehir’in batı kesimlerinde beklenilen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgenin bazı kısımlarında öğle saatlerinden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda, yağışların akşam saatlerine kadar Bilecik il geneli, Bursa’nın doğu (Orhangazi, İznik, Yenişehir, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, İnegöl, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık), Eskişehir batı (Odunpazarı, Tepebaşı, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Seyitgazi), Kütahya’nın kuzey ve doğu (Kütahya il merkezi, Domaniç, Tavşanlı, Aslanapa, Altıntaş) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte oluşabilecek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunuldu.