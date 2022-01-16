Eskişehir’in Antalya’sı olarak bilinen Sarıcakaya ilçesinde kar sevinci

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde termometrelerin eksi 3 dereceyi göstermesiyle birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

İç Anadolu Bölgesi’nin karakteristik karasal ikliminden farklı olarak "mikroklima" iklim sistemine sahip olan ve İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde gece yarısı kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu. İlçe merkezinde kar yağışına alışkın olmayan vatandaşlar ise kar tanelerini görünce mutlu oldu.