Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 iç göç istatistiklerine göre, Eskişehir’in aldığı göç verdiği göç oranını geçti.

TÜİK tarafından ülke genelinde 2021 yılında yaşanan iç göç istatistikleri açıklandı. Yayımlanan verilere göre, Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında yer değiştirdi. Eskişehir’de ise 31 bin 532 kişi başka illere göç ederken, Eskişehir’e göç eden kişi sayısı 36 bin 776 oldu.