Eskişehir’in 5 yıllık evlenme ve boşanma istatistikleri belli oldu

Eskişehir’de bin kişilik nüfus başına son 5 yılın en yüksek evlenme ve boşanma hızı oranı kaydedilirken, 2022 yılı itibarıyla 5 bin 860 nikâh kıyıldı ve 2 bin 462 boşanma gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 2022 yılında 574 bin 358 çift evlendi. Eskişehir’de ise binde 6,49 ile son 5 yılın en yüksek evlenme hızı kaydedildi. 2022 yılı itibarıyla kentte 5 bin 860 çift dünya evine girdi. Şehirdeki evlenme sayısı 2018 yılında 5 bin 596, 2019’da 5 bin 470, 2020’de 4 bin 753 ve 2021’de 5 bin 165 olarak kayıtlara geçti. En düşük evlenme oranı ise pandeminin başlangıcı olan 2020 yılında gerçekleşti.

Son 5 yılın en yüksek evlilik ve boşanma hızı kaydedildi

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2022 yılında 180 bin 954 çift boşandı. Eskişehir’de evliliğin yanı sıra binde 2,73 ile son 5 yılın en yüksek boşanma hızı kaydedildi. 2022 yılı itibarıyla kentte 2 bin 462 boşanma gerçekleşti. Şehirdeki boşanma sayısı 2018 yılında bin 865, 2019’da 2 bin 53, 2020’de bin 888 ve 2021’de 2 bin 390 olarak kayıtlara geçti. Yine en düşük boşanma oranı ise pandeminin başlangıcı olan 2020 yılında gerçekleşti.