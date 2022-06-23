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Eskişehir’i ıhlamur kokusu sardı

Eskişehir’de bulunan ıhlamur ağaçları kente görsel şölen sunarken, eşsiz kokuları kent sakinlerini mest ediyor.

ESKİŞEHİR 23.06.2022, 09:48
Eskişehir’i ıhlamur kokusu sardı

Eskişehir’de bulunan ıhlamur ağaçları kente görsel şölen sunarken, eşsiz kokuları kent sakinlerini mest ediyor.

Eskişehir’de vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı Doktorlar Caddesi, bu dönemlerde ıhlamur kokusuyla dikkat çekiyor. Ülke genelinde ıhlamurların çiçek açması ve hasadının yapılmaya başlandığı haziran ayı sonunda, şehrin en ünlü caddesinde ıhlamur ağaçları ile tramvaylar adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Caddede oluşan görüntüler, yürüyüş yapan vatandaşları ve esnafı da kendine hayran bırakıyor. Kış aylarında çayı soğuk algınlığına karşı tüketilen ıhlamurların çiçeklerinin kilosu yüzlerce liradan satılıyor. Vatandaşlar ise kilosu yüzlerce lira olan bu ıhlamurları, güzel kokusundan istifade etmek için toplamıyor.

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