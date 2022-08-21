Eskişehir’i bugün de güneşli bir hava bekliyor

Eskişehir kent merkezinde gün içerisindeki hava sıcaklıklarının, 34 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre gün içerisinde Eskişehir için hava sıcaklıklarının, ortalama olarak 34 derece civarında geçmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından güncel bir uyarı yapılmayan Eskişehir’de hava durumunun parçalı ve az bulutlu bir şekilde devam etmesi bekleniyor.