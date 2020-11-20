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Eskişehir’e mevsimin ilk karı düştü

Eskişehir’in yüksek kesimleri ve çevre ilçeleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

ESKİŞEHİR 20.11.2020, 11:15
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Eskişehir’e mevsimin ilk karı düştü
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Eskişehir’in yüksek kesimleri ve çevre ilçeleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Yurdun birçok bölümünde etkili olan kar yağışı Eskişehir’in Seyitgazi, Günyüzü, Han, Mihalıççık ve İnönü ilçelerini beyaz örtüyle kapladı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı özellikle köylerde ve yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Beyaz gelinliği giyen bölgelerde yaşayan vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı.
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