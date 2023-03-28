Eskişehir’e kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini, meydana gelebilecek yıldırım, sel ile su baskını konusunda tedbir alınmasına karşı uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de bugün bölge genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece azalması beklenen kentte yağışların akşam saatlerinden itibaren deniz seviyesinden yüksekliği bin 500 metre ve üzeri olan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre yapılan uyarıda, Eskişehir’in kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Yapılan bir diğer uyarıda ise rüzgârın bölge genelinde güney(kıble) ve güneybatı(lodos) yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. 6 ila 10 derece azalması beklenen hava sıcaklıklarının yaşanacağı kentte bugün hava sıcaklığının şehir merkezinde en yüksek 13 derece, Sarıcakaya’da ise 18 derece olması bekleniyor. Şehir genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın hâkim olması, sıcaklığın ise en düşük Han ve Mihalıççık’ta 9 derece olacağı tahmin ediliyor.