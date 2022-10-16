Eskişehir’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün Eskişehir’de aralıklı sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir’de beklenen sağanak yağışın; Seyitgazi, Han, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Merkez ilçeler dahil tüm ilçelerde de gün boyu aralıklı sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade edilirken, rüzgârın ise Marmara Denizi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtiliyor. Yapılan açıklamada, sağanak yağışın kuvvetli olarak beklendiği yerlerde; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda da uyarılarda bulunuldu.