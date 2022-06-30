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Eskişehir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir il genelinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunurken, yağış esnasında yaşanacak olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.
ESKİŞEHİR 30.06.2022, 15:34
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir il genelinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunurken, yağış esnasında yaşanacak olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.