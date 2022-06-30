banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık turizmine ilgi artıyor
Sağlık turizmine ilgi artıyor

Eskişehir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir il genelinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunurken, yağış esnasında yaşanacak olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.

ESKİŞEHİR 30.06.2022, 15:34
Eskişehir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir il genelinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunurken, yağış esnasında yaşanacak olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yorumlar (0)
29°
açık