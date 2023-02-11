Eskişehir’e getirilen depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenip Eskişehir’e getirilen depremzedeler, “Psikososyal Destek Masaları” ile psikolojik ilk yardım desteği alıyor.

Eskişehir Valiliği koordinesinde deprem bölgesindeki illerinden Eskişehir’e getirilen depremzede vatandaşlar, bir grup D.S.İ. Misafirhanesine yerleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre D.S.İ. misafirhanesine yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet bölgesinden gelerek kentte misafir edilen depremzede aileler ve çocuklara, Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmenleri tarafından psikoosyal destek sunulacağı ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, vatandaşların yaralarını sarmak için ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını söyledi. Töre, psikolojik ihtiyaçların en az hayati ihtiyaçlar kadar önemli olduğunun altını çizerek bu kapsamda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan “Psikososyal Destek Masaları” ile psikolojik ilk yardım desteği verileceğini ifade etti.