Eskişehir’den Yayladağı’ndaki Türkmen yetim ailelerine yardım eli

Eskişehir’de bir yardımlaşma derneği, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türkmen yetim ailelerine market kartı, erzak kolisi ve kıyafet yardımı yaptı.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, her ay Eskişehir’de ortalama 400 ihtiyaç sahibi aileye erzak ve çeşitli yardımlar ulaştırıyor. Yardımlarını sık sık il dışına da yollayan dernek, son olarak Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 157 Türkmen yetim aileye 200’er TL’lik market kartı, erzak kolisi ve kıyafet gönderdi.

Dernek Başkanı Önder Kaya, bir yardımlaşma derneği olarak üstlendikleri misyon gereği Eskişehir’de birçok etkili yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Kaya, “Nereden bir yardım sesi duysak, elimizden geldiğince oraya da ulaşmaya gayret ediyoruz. Nitekim Yayladağı’nda da yaşam mücadelesi veren yetim aileler olduğunu öğrendik. Türkiye’de ilk defa yetimler için derneğimizin geliştirdiği ‘Havakart’ projemiz ile şu an şehrimizdeki 161 yetim aileye aylık yardımlar yapıyoruz. Dernek olarak yetim denince bakış açımız değişiyor. Bu sebeple Yayladağı’ndaki 157 Türkmen yetim aileye de 200’er TL’lik market kartı, kıyafet ve erzak kolisi yardımları yaparak onların zor hayatlarına dokunup dualarını almak istedik. Dernek aracımızla Yayladağı’na giderek bu yardımları ulaştırdık. Allah kabul etsin. İsteyen herkes elinden geldiğince dernek resmi hesaplarımıza bağış yaparak yaptığımız bütün yardımlara ortak olup, fakir kalmış, muhtaç düşmüş mazlum insanların ve yetimlerin duasını alabilir” dedi.