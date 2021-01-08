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Eskişehir’den İdlip’e yardım tırı dualarla uğurlandı
Hayrat İnsani Yardım Derneği Eskişehir Temsilciliği, Suriye’nin İdlip bölgesine yardım tırı gönderdi.
ESKİŞEHİR 08.01.2021, 12:03
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Hayrat İnsani Yardım Derneği Eskişehir Temsilciliği, Suriye’nin İdlip bölgesine yardım tırı gönderdi.Fevziçakmak mahallesi, Muttalip caddesi üzerinde bulunan İlahiyat camii önünden yola çıkan tırda, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren yetim ailelerine ekmek olarak dağıtılmak üzere un ve Kefertaharim bölgesindeki yetimhaneyi tefriş etmek üzere ranza yatak, yorgan, halı gibi birçok malzemeler yer aldı. Dualarla uğurlanan ve kısa sürede bölgeye ulaşması beklenen yardım tır ile birlikte bölgeye giden Hayrat İnsani Yardım Eskişehir Temsilciliğinden Mustafa Said Köseler ve Ümit Çakıroğlu’nun dağıtıma refakat edecekleri belirtildi.
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