Eskişehir’den Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan uyarıya göre Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri genelinde akşam saatlerinden itibaren lodosun etkisini göstermesi bekleniyor. Bursa’da fırtına, kuvvetli fırtına ve zaman zaman hamleli tam fırtına görülmesi tahmin edilirken, rüzgâr hızının saatte 50 kilometreden 100 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Kütahya ve Bilecik’te ise fırtına ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının ise 50 kilometreden 80 kilometreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya ilişkin oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunan Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.